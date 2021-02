Proteste der Uiguren in der Türkei

Regierung lehnt aber die Bezeichnung für die Menschenrechtsverbrechen an muslimischer Minderheit ab, erst müsse dies ein internationales Gericht oder die UNO feststellen.

Das niederländische Parlament hat China Völkermord an den Uiguren vorgeworfen. Die Zweite Kammer des Parlaments erklärte mit großer Mehrheit, dass „in China ein Genozid an der Minderheit der Uiguren stattfindet“.

Die Regierung lehnt es aber nach den Worten von Außenminister Stef Blok weiter ab, das Vorgehen gegen die muslimische Minderheit als Völkermord zu bezeichnen. Das müsse zuvor von einem internationalen Gericht oder der UNO festgestellt werden. Es gebe aber in „großem Stil Verletzungen der Menschenrechte der Uiguren, die in der nordwestlichen Region Xinjiang wohnen“, sagte Blok.

China verurteilte die Erklärung als Einmischung in innere Angelegenheiten des Landes. Die Vorwürfe seien „vollkommene Lügen“, so die chinesische Botschaft in Den Haag. Mit der Erklärung des Parlaments sei China „absichtlich besudelt“ worden.

Bereits zuvor hatte das Parlament die Regierung aufgefordert, sich für europäische Sanktionen gegen chinesische Unternehmen einzusetzen, die an Menschenrechtsverletzungen gegen die Uiguren beteiligt sind. Eine Entschließung für die Verlegung der Olympischen Winterspiele 2022 bekam dagegen keine Mehrheit. Die Spiele sollen in Peking stattfinden.

Auch Kanadas Parlament spricht von „Völkermord"

Auch in Kanada hatte am Montag das Unterhaus des Parlaments Chinas Vorgehen gegen die uigurische Minderheit als „Völkermord“ bezeichnet. Der Antrag wurde von allen Oppositionsparteien und mehreren Abgeordneten der regierenden Liberalen Partei unterstützt.

Ministerpräsident Justin Trudeau und die meisten Mitglieder seines Kabinetts enthielten sich der Stimme.

Die Abgeordneten stimmten auch für einen Änderungsantrag. Darin wird die kanadische Regierung aufgefordert, vom Internationalen Olympischen Komitee zu verlangen, die Olympischen Winterspiele 2022 nicht in Peking zu veranstalten, „wenn die chinesische Regierung diesen Völkermord fortsetzt“.

China reagierte am späten mit Gegenkritik. Ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zitierte den Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, mit den Worten, China habe „strenge Schritte“ im Falle Kanadas unternommen.

(APA/ Reuters/ red.)