Vom Riesenzorn des Jüngsten

Und die frohe Botschaft: Der Frühling kommt!

Der Jüngste hat also einen Riesenzorn gehabt, weil er Englisch lernen sollte und nicht wollte. Er sei eh gerade erst aus der Schule nach Hause gekommen (tatsächlich war es schon der zweite Tag Präsenzunterricht in der Woche), und überhaupt fange gerade das Wochenende an (es war Donnerstag um 14 Uhr), und außerdem habe er keine Lust, ständig zu lernen, ihm seien auch seine Noten nicht wichtig und so weiter. Und dann hat er ein Elternteil mit einem zweiteiligen Schimpfwort bedacht, das nicht nur mit bald elf Jahren (diese Nuancen sind ihm derzeit sehr wichtig) nicht, sondern auch nicht in dem Schimpfen gegenüber äußerst aufgeschlossenen engsten Familienkreis geht.