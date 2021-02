Die Hand Gottes: Neues Album von Nick Cave

Er sei zurück in der alten Zeit, singt Nick Cave: Gemeinsam mit dem Geiger und Multiinstrumentalisten Warren Ellis entdeckt er als 63-Jähriger die Dämonen wieder, die ihn als jungen Mann quälten.

„Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand“, heißt es in einem lutherischen Kirchenlied. Die deutsche Bischöfin Margot Käßmann zitierte diese Zeile (ohne das „nur“), als sie wegen Alkohol am Steuer zurücktrat. Ihr Gott ist freundlich. Im Gegensatz zu dem Gott, den Nick Cave meint, wenn er im gleichnamigen Lied von der „hand of god“ singt. Es ist ein rächender, ein unheimlicher Gott. Cave, im anglikanischen Glauben erzogen, hat ihn 1997 in seinem Song „Into My Arms“ offensiv geleugnet („I don't believe in an interventionist god“), doch er lässt ihn nicht los.