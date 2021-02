Frachtschiff im Golf von Oman meldet Explosion

Autofrachter unter Flagge der Bahamas betroffen. Keine Schäden gemeldet, Art der Explosion unklar, möglich wäre indes eine Seemine. Warnung an die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Region.

Im Golf von Oman ist es Berichten zufolge in der Nacht auf Freitag zu einer bisher ungeklärten Explosion im Umfeld eines Frachtschiffs gekommen. Ob sich die Explosion in, in der Nähe oder unterhalb des Schiffs ereignete, etwa durch eine Seemine, war vorerst unbekannt.

Laut einem Bericht der britischen Behörde United Kingdom Maritime

Trade Operations UKMTO, einer Informations-Schnittstelle zwischen der Royal Navy und der Zivilschifffahrt, kam die Meldung von dem rund 200 Meter langen Autotransportschiff MV HELIOS RAY, das von Dammam in Saudiarabien nach Singapur unterwegs ist. Es ist auf den Bahamas registriert, Besitzer eine Firma israelischer Geschäftsleute auf der Isle of Man (Besitz der britischen Krone in der Irischen See), Betreiber eine griechische Reederei.

Position des Frachters zum Zeitpunkt des Vorfalls:

Der Golf von Oman ist das Verbindungsstück zwischen dem Persischen Golf und dem Arabischen Meer bzw. Indischen Ozean. Anlieger sind der Oman, die Vereinigten Arabischen Emirate, der Iran und Pakistan.

Dier 5. US-Flotte (Hauptquartier Bahrain) habe die Meldung erhalten und gehe der Sache nach, hieß es. Das Schiff und seine Besatzung seien unversehrt, für andere Schiffe, die die strategisch bedeutsame Region befahren, wurde eine Warnung herausgegeben.

(Reuters/wg)