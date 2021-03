Legt die Ischgl-Studie wirklich eine hohe Durchseuchung nahe?

Die Schätzungen darüber, wie viele Menschen sich in Österreich bisher mit dem Coronavirus infiziert haben, gehen weit auseinander.

Dass sich bereits knapp drei Millionen Menschen in Österreich infiziert haben, hält Virologin und Leiterin der Ischgl-Studie Dorothee von Laer zwar nicht für ausgeschlossen, aber für eine doch „sehr optimistische Annahme“, die „an der oberen Grenze" des Möglichen angesiedelt sei.

Auf rund 30 Prozent schätzt Franz Allerberger, Leiter der Abteilung für Öffentliche Gesundheit der Ages, die Durchseuchung in der österreichischen Bevölkerung. Das hieße, dass sich bisher knapp drei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben – die meisten von ihnen, ohne es zu bemerken, denn die Zahl der bestätigten Fälle liegt aktuell bei rund 453.000. Grundlage für diese Annahme ist die Sterblichkeitsrate von 0,26 Prozent, die in Ischgl ermittelt wurde, einem der am gründlichsten getesteten Orte der Welt. Dort hatten sich bereits während der ersten Welle im Frühjahr vergangenen Jahres 42,7 Prozent der Bevölkerung (etwa 1600 Einwohner) angesteckt, zwei Menschen starben. Österreichweit sind bisher 8394 Menschen mit dem Coronavirus im Körper gestorben. Bei einer Letalität von 0,26 Prozent ergäbe das eine Durchseuchung von besagten 30 Prozent.