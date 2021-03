Dubai: Groß ist nicht genug

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Von Jahr zu Jahr scheint sich die Bausubstanz zu verdoppeln. • Carlvic Lim/Unsplash

Neue Türme, neue Museen, ganze Stadtviertel oder Inseln: Dubai rüstet sich für die Expo und denkt in großen Dimensionen.

25 Millionen Besuche in den 192 Pavillons der Teilnehmerländer hatte sich Dubai von der Expo ab Herbst 2020 in Jebel Ali erwartet. Die erste Weltexpo in der arabischen Welt und die erste Veranstaltung aller Arabischen Emirate gemeinsam hätte es werden sollen. Doch dann kam Corona – und damit die weitere Absage eines globalen Events. Der Großteil der Gebäude war im März 2020 bezugsbereit, das öffentliche Verkehrsnetz wollte man noch bis zum Ereignis fertig ausbauen.