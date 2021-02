Nun schlägt die Stunde der Vergnügungs-Aktien

Beizeiten werden die Corona-Maßnahmen zu Ende gehen, und ein normales Leben wird zurückkehren. Was dann passiert, beginnt sich an diesem guten Dutzend Aktien schon zu zeigen.

Das Besondere an den Börsen ist ja, dass sie ein wenig in die Zukunft blicken lassen. Das kann mitunter düster sein, wenn ein Abschwung oder sonst ein negatives Ereignis bevorsteht. Das kann aber auch erfreulich sein, wenn sie eine Ahnung davon gibt, was in absehbarer Zeit, also in einigen Monaten, an positiven Entwicklungen stattfinden dürfte. Gewiss, auch das Wissen der Börse ist Stückwerk. Aber soweit der menschliche Geist die Zukunft in der Wirtschaft ermessen kann, beginnt er nun immer mehr davon auszugehen, dass die Lockdowns im Spätfrühling und vor allem im Sommer doch der Vergangenheit angehören und die Impfstoffe ihre großflächige Wirkung entfalten werden – kurz: dass also Normalität zurückkommt und das Leben wieder in seiner Fülle gelebt wird.