Das neue „Starmania“, jetzt noch bunter

Die ORF-Castingshow feierte am Freitagabend ein Comeback. Warum auch nicht? Das TV braucht Shows, gerade jetzt.

Wie Menschen in der Öffentlichkeit bewertet werden, hat sich verändert in den zwölf Jahren seit der vorigen „Starmania“-Staffel 2009. Der Umgang ist einen Tick vorsichtiger geworden, das merkte man auch an dem Comeback der ORF-Castingshow am Freitagabend als „Starmania 21“. Die Jury ist nicht mehr mit mächtigen Musikproduzenten oder Managern besetzt (auch Staatsopern-Direktor Bodgan Roščić war einst darunter). Sondern mit zwei Musikerinnen und einem Musiker: Dabei sind die österreichische Singer-Songwriterin Ina Regen, der Berliner Sänger Tim Bendzko und die Münchner Rapperin Nina Sonnenberg, besser bekannt als Fiva, die man aus dem alternativen Radiosender FM4 kennt. Das Trio ist – wie soll man es anders sagen? – nett.



Sie solle sich abseits der Öffentlichkeit „noch ein wenig entwickeln“, sagte Regen zu Kandidatin Anja, die rausflog. Dass Regen kurz befürchtete, die Wienerin Juliva könne sich versingen, und „das wäre dann schmerzhaft geworden“, nannte sie „harte Worte“. Moderatorin Arabella Kiesbauer erklärte selbst die unvorteilhaften Bühnen-Outfits für gelungen. Die jungen Sänger brauchen keine Angst vor Aburteilung à la Dieter Bohlen haben, auch wenn nur ein Teil von ihnen weiterkommt.