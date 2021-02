Zwischen US- und EU-Recht aufgerieben

(c) imago images/Rainer Unkel (RAINER UNKEL via www.imago-images.de)

Die EU will energischer auf extraterritoriale Sanktionen der USA reagieren.

Sanktionen und Boykotte. Die EU will energischer auf extraterritoriale Sanktionen der USA reagieren. Europäische Unternehmen brauchen aber dringend Rechtssicherheit für ihr Handeln in beiden Rechtskreisen. – Ein Gastbeitrag.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“ ________________________________________

Wien. In einer jüngst ergangenen Mitteilung bestärkt die EU-Kommission die Weiterentwicklung des EU-Sanktionsrechts als Eckpfeiler einer selbstbewussten europäischen Außenpolitik. Diese ist Teil der EU-Agenda zur Stärkung des europäischen Wirtschafts- und Finanzsystems, um der EU auch in Zukunft eine globale wirtschaftspolitische Rolle zu sichern. Der Wille zur Gestaltung in diesem Bereich war erst jüngst daran erkennbar, dass die grundsätzlich länder-orientierten EU-Sanktionsprogramme um global anwendbare themenbezogene Cybercrime- und Menschenrechtssanktionen erweitert wurden. Dieses Menschenrecht-Sanktionsprogramm wird nun voraussichtlich auch die Basis für die neuen Burma- und Russlandsanktionen bereiten. Angedacht wird auch die Einrichtung einer EU-Sanktionsbehörde – vergleichbar mit ähnlichen Behörden der USA oder Großbritanniens.