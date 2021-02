Wie uns Viren manipulieren – und wir damit zurechtkommen

Lässt Covid die Leute so wenig wie möglich merken, dass es sich gerade heftig in ihren Körpern vermehrt, während es gleichzeitig Verhaltensänderungen induziert, die sie zu Spreadern machen?

Natürlich sind Viren keine bewussten Strategen. Sie passen sich aber ständig durch ihr rasches Mutieren und die anschließende Selektion an ihre Umwelt an und optimieren so ihre Verbreitung. Zur Vermehrung benötigen Viren Wirte, vor allem Menschen. So entwickelt sich ein Wettlauf zwischen Mensch und Virus: Wir versuchen uns durch Lockdown und Quarantäne zu schützen, das Virus reagiert darauf mit noch ansteckenderen Mutanten.