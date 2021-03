Golden Globes vergeben: Wenn die Stars die Jury kritisieren

Jane Fonda las der Branche die Leviten, Tina Fey witzelte böse über die Zusammensetzung der Jury. "The Crown" holte vier Globes, wichtige Preise gingen an "Borat 2" und "Nomadland“.

Viel Wirbel hatte es im Vorfeld der Golden Globes um die Frage der Jury, ihrer Zusammensetzung und Beeinflussung durch Geschenke gegeben. Das wurde bei der Verleihung (mit massiven coronabedingten Einschränkungen) am Sonntagabend auch angesprochen, etwa von den Moderatorinnen Tina Fey und Amy Poehler. Über die Vergabe der Preise bestimmt ja der Verband der Auslandsjournalisten - das sind nur rund 90 Vertretern der Auslandspresse. "Wir sagen "um die 90", weil einige von ihnen Gespenster sein könnten", sagte die Komikerin Fey. "Und es gibt ein Gerücht, dass das deutsche Jury-Mitglied nur eine Wurst ist, auf die jemand ein Gesicht gemalt hat."

Und die Grande Dame Jane Fonda, die mit dem Cecil-B.-DeMille-Preis ausgezeichnet wurde, las der Filmindustrie geradezu die Leviten. Sie sprach die aktuell heftig kritisierte fehlende Diversität der Jury an (dort ist kein einziger Schwarzer vertreten). Beim Film gehe es ums Erzählen von Geschichten - diese seien so wirkmächtig, weil sie es möglich machten, die Wahrnehmung der Menschen zu ändern. „Aber da gibt es eine Geschichte über uns in der Branche, die wir aus Angst nicht sehen oder hören wollten. Es ist die Geschichte, wen wir respektieren und ins Rampenlicht stellen und wen wir ausschalten. Es geht darum, wer einen Platz am Tisch angeboten bekommt und wen wir nicht in den Raum lassen, wo die Entscheidungen gefällt werden. Es betrifft also uns alle – inklusive jener, die entscheiden, wer einen Job bekommt und welcher Film gedreht wird und wer einen Preis gewinnt.“ Man solle gemeinsam dafür kämpfen, dass „alle nach oben kommen und alle Geschichten eine Chance haben, gesehen und gehört zu werden“.

Der Verband der Auslandsjournalisten ging während der Show nur in einem kurzen Statement auf die jüngsten Vorwürfe ein und kündigte an, die Zusammensetzung der Jury ändern zu wollen.

"Borat 2" und "Nomadland" beste Filme

Und wer wurde nun ausgezeichnet? Die Komödie "Borat Subsequent Moviefilm" des britischen Komikers Sacha Baron Cohen war als Sieger im Bereich Filmkomödie die große Überraschung. In der Fortsetzung seines im Jahr 2006 gedrehten Kassenschlagers "Borat" hatte er wieder einen fiktiven kasachischen Fernsehreporter gespielt. Im Vorfeld schon hoch gehandelt worden war das Roadmovie "Nomadland" von Regisseurin Chloe Zhao. Der Film gewann die Auszeichnung für das beste Filmdrama. Zhao wurde auch als beste Regisseurin geehrt, Cohen als bester Hauptdarsteller einer Komödie.

US-Schauspielerin und Sängerin Andra Day (36) gewann den Globe als beste Drama-Darstellerin. Sie holte die begehrte Auszeichnung mit ihrer Hauptrolle in "The United States vs. Billie Holiday", einem Biopic über die Jazz-Sängerin Billie Holiday. Die gewohnet Gala gab es freilich nicht, die Nominierten wurden heuer virtuell von Standorten in aller Welt dazu geschaltet.

Serien: "The Crown" holte vier Globes

Das Schachdrama "The Queen's Gambit" hat sich in der Kategorie beste Miniserie oder Fernsehfilm gegen die von Maria Schrader inszenierte deutsche Serie "Unorthodox" durchgesetzt. Auch als beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm holte "The Queen's Gambit"-Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy gegen Shira Haas, die in "Unorthodox" eine ultra-orthodoxe Jüdin spielt, die Trophäe.

"The Crown", die Serie um die britischen Royals, holte vier Globes, darunter Preise für bestes TV-Drama und für die beste Darstellerin. Die Auszeichnung ging an Emma Corrin für ihre Darstellung der jungen Lady Diana. Josh O'Connor, der Darsteller des Prince Charles, gewann den Darstellerpreis, Gillian Anderson wurde als Margaret Thatcher beste Nebendarstellerin. Die Feel-Good-Comedy "Schitt's Creek" wurde als beste TV Comedy Serie ausgezeichnet, beste Komödien-Darstellerin wurde Catherine O'Hara.

Streaming-Gigant Netflix holte bei den 78. Golden Globes insgesamt sechs TV-Preise und vier Filmpreise. Die Golden Globes gelten neben den Oscars und den Emmys als wichtige Preise für Film und Fernsehen. Neben 14 Film-Trophäen werden elf Preise in Fernsehkategorien vergeben.

Helene Zengel geht leer aus

Die deutsche Nachwuchshoffnung Helena Zengel (12) verpasste übrigens die Sensation und musste sich als beste Nebendarstellerin Hollywood-Star Jodie Foster geschlagen geben. Zengel war für ihre Rolle in dem Western "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks nominiert gewesen. Die Schauspielleistung der Zwölfjährigen hatte für Furore gesorgt. Das Bewerberfeld bei den Golden Globes war allerdings hochkarätig: Als beste Nebendarstellerin nominiert waren neben Foster, die die Auszeichnung für ihre Darstellung im Terrorismus-Thriller "The Mauritanian" erhielt, auch Glenn Close, Olivia Colman und Amanda Seyfried.

Rosamunde Pike erhielt den Golden Globe als beste Hauptdarstellerin in der Sparte Komödie/Musical. In der bissigen Satire "I Care a Lot" spielt sie eine eiskalte Betrügerin. Die Britin setzte sich mit ihrem Auftritt unter anderem gegen Kate Hudson ("Music"), Michelle Pfeiffer ("French Exit") und Maria Bakalova ("Borat Subsequent Moviefilm") durch.

Erster Preisträger des Abends war der Brite Daniel Kaluuya gewesen. Er erhielt den Globe als bester Nebendarsteller für seine Rolle in dem Historiendrama "Judas and the Black Messiah" als Black-Panther-Aktivist Fred Hampton. Es ist sein erster Globe-Gewinn. Kaluuya setzte sich bei der 78. Globe-Verleihung unter anderem gegen Bill Murray ("On the Rocks") und Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7") durch.

Das Familiendrama "Minari" von US-Regisseur Lee Isaac Chung (42) holte den Golden Globe in der Sparte "bester nicht-englischsprachiger Film". Der Regisseur nahm die Trophäe in der Nacht zum Montag in einer Live-Schaltung entgegen. Mit "Minari", hauptsächlich in koreanischer Sprache gedreht, waren unter anderem Filme aus Italien, Frankreich und Dänemark im Rennen gewesen. Das deutsche Politdrama "Und morgen die ganze Welt" von Regisseurin Julia von Heinz hatte es nicht unter die fünf Nominierten geschafft.

Gewinner wichtiger Kategorien

Bestes Filmdrama: „Nomadland"

Beste Komödie/Musical: "Borat Subsequent Moviefilm"

Beste Regie: Chloé Zhao ("Nomadland")

Bester Schauspieler Filmdrama: Chadwick Boseman ("Ma Rainey"s Black Bottom")

Beste Schauspielerin Filmdrama: Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")

Bester Schauspieler Komödie/Musical: Sacha Baron Cohen ("Borat Subsequent Moviefilm")

Beste Schauspielerin Komödie/Musical: Rosamund Pike ("I Care a Lot")

Bester Nebendarsteller: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")

Beste Nebendarstellerin: Jodie Foster ("The Mauritanian")

Bester nicht-englischsprachiger Film: "Minari" (USA)

(APA/dpa)