Live ab 18 Uhr: Regierung gibt neue Corona-Pläne bekannt

Live

Was tun gegen das Coronavirus? Lockern? Verschärfen? Regionale Regelungen treffen? Nach Expertengesprächen gibt die Regierungsspitze die Schritte bekannt. Mit Livestream.

Lockerungen? Verschärfungen? Regionale Bestimmungen? Keine Veränderung? Die Bundesregierung gibt heute bekannt, wie es in den kommenden Wochen mit dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben in Österreich weitergehen soll. Nachdem Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) sich bereits am Wochenende über das weitere Vorgehen zur Bekämpfung des Coronavirus im Kanzleramt beraten haben, standen heute, Montag, Gespräche mit Experten (10 Uhr), den Oppositionschefs (11.30 Uhr) und den Landeshauptleuten (13 Uhr) auf der Agenda.



Die Pressekonferenz im Livestream:



Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.