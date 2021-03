Live

Nach Expertengesprächen gab die Regierungsspitze die Schritte bekannt. Vorarlberg geht mit Öffnungsschritten in der Gastronomie, im Sport und im Kulturbereich voran. Mit Livestream.

Lockerungen? Verschärfungen? Regionale Bestimmungen? Keine Veränderung? Die Bundesregierung gab am Montagabend bekannt, wie es in den kommenden Wochen mit dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben in Österreich weitergehen soll.

Wie bereits spekuliert worden war, geht die Regierung mit regionalen Öffnungsschritten voran. So wird Vorarlberg mit 15. März deutlichen Lockerungen beginnen – in der Gastronomie, beim Sport und im Kulturbereich. In den anderen Bundesländern soll zumindest der Schul- und Jugendsport von Lockerungen profitieren. Dieser wird ebenfalls ab 15. März. Und eine Perspektive gibt es für die Gastronomie im ganzen Land: „Unser Ziel ist es bis Ostern, zumindest die Gastronomie im Freien zu öffnen“, sagte Kurz.

Dabei will man stark auf Eintrittstest setzen, sagte Kurz. Lockerungen würden zudem zunächst im Freien vorangetrieben, bevor man an Innenräume denken könne. Demnach werden am 27. März nur die Schanigärten geöffnet.

Der Kanzler begründete den Schritt mit den großen regionalen Unterschieden beim Infektionsgeschehen. Während der Osten mit hohen Zahlen zu kämpfen hat, zeichnet sich der Westen durch niedrige Inzidenz-Zahlen aus.

„Ketchup-Effekt"

Kurz schloss mit einem hoffnungsvollen Ausblick: „Das Ziel, bis zum Sommer zur Normalität zurückzukehren, ist nach wie vor realistisch.“ Dabei setze man weiter auf das breitflächige Testen sowie auf die Impfung. Kurz mahnte Geduld ein. Denn die Impfungen würden sich wie ein „Ketchup-Effekt“ verhalten: Zunächst komme es nur ganz langsam heraus, und dann ein Schwall.



Die Pressekonferenz im Livestream:



Sollte der Stream nicht korrekt angezeigt werden, klicken Sie hier.