Die WM der 6500 Toten

Der große Fußballbewerb findet 2022 im Sklavenhalterstaat statt. Wo bleiben die Proteste des offiziellen Österreich?

In einer Sitzung des Exekutivkomitees des internationalen Fußballverbands Fifa im Dezember 2010 beschlossen 22 korrupte und nicht korrupte Funktionäre die Vergabe der WM an Russland 2018 und an Katar 2022. Gleich danach hagelte es Proteste gegen diese Entscheidung. Vor allem gegen die Vergabe an Katar. Erstens ist das Emirat eine absolute Monarchie. Es gibt weder ein Parlament noch politische Parteien. Frauenrechte sind dort ebenso fremd wie Homosexualität bei hoher Strafe verboten.



Doch die Wahl von Katar war nicht alternativlos. Neben Katar haben sich auch die USA, Japan, Südkorea und Australien um die WM 2022 beworben. Allesamt Staaten mit bewährten demokratischer Strukturen.