In Klagenfurt und in Spittal in der Stichwahl: Gerhard Köfer, Politiker mit wechselvoller Vergangenheit, war die Überraschung der Gemeinderatswahl in Kärnten.

Wien/Klagenfurt. Aufstehen, weitermachen, sich zwischendurch neu erfinden, wieder obenauf schwimmen, wenn keiner mehr mit einem rechnet: Was Jörg Haider vorgeführt hat, gelingt in kleinerem Maßstab auch Gerhard Köfer. Bei der Gemeinderatswahl in Kärnten am Sonntag war er so etwas wie der große Gewinner.