In einer Milliarde Jahren geht der Sauerstoff aus

Die Erdatmosphäre war nicht immer wie heute – und wird auch nicht so bleiben. Daran sollte denken, wer nach außerirdischem Leben sucht.

Ein Mangel an Sauerstoff gilt uns zu Recht als bedrohlich: Ohne Sauerstoff kein Leben, denken wir intuitiv. Und so halten die Astrobiologen, die Spuren von Leben auf fernen Planeten suchen, Ausschau nach Anzeichen von Sauerstoff in deren Atmosphäre. Doch das könnte kurzsichtig sein. Denn so selbstverständlich ist es nicht, dass Leben auf Sauerstoff angewiesen ist.