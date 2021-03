Die Nachfrage ist da, aber in Sachen Versorgung und Sicherheit gibt es Lücken.

Seit Montag wird, man wundert sich ja immer wieder über die „Freuden“, die diese Pandemie mit sich bringt, nun also in der Nase gebohrt. Seit 1. März werden in Apotheken Sars-CoV-2-Antigen-Schnelltests abgegeben, für die Abstriche aus dem vorderen Nasenraum genommen werden, sogenannte Nasenbohrertests.