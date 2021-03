Hundert Initiativen, aber kaum Effekte bei Finanzbildung

Die Regierung möchte das Finanzwissen in Österreich verbessern - und dabei bei Kindern und Jugendlichen ansetzen. Jedoch gibt es noch wenig Konkretes, um die Mängel in der Finanzbildung zu beseitigen.

Wer nicht mit Geld umgehen kann, hat ein beschwerliches Leben. Vor allem in einem wirtschaftlich hoch entwickelten Land wie Österreich, in dem fast jeder Schritt im Alltag durch monetäre Transaktionen bestimmt ist. Dennoch wird der Umgang mit Wirtschaft und Finanzen in der Schule viel zu wenig vermittelt.

„Sich erst im Erwachsenenalter mit Wirtschaft und Finanzen zu beschäftigen, ist eindeutig zu spät“, sagt Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek bei einer Pressekonferenz mit Finanzminister Gernot Blümel und Andreas Treichl, Aufsichtsratschef der Erste Stiftung. „Diese Defizite haben nicht nur Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch für jeden Einzelnen – durch Verschuldung bis hin zur mangelnden Chancengleichheit im Berufsleben.“ Man solle dieses Thema daher bereits ab der Pflichtschule angehen, fordert Bosek.

Man sei gerade mittendrin, so Blümel. Zusammen mit der OECD habe man festgestellt, dass es in Österreich mehr als hundert Initiativen in der Finanzbildung gibt, darunter auch jene der Erste Stiftung. Was es nun brauche, sei ein „gemeinsamer Rahmen“, denn diese Angebote würden unkoordiniert nebeneinander bestehen. Für dieses „Dach“ will nun Blümel sorgen. Zudem wurde eine Plattform aufgesetzt, auf der Schüler ihre Ideen einbringen können. Im Herbst folgt die „nationale Finanzbildungsstrategie“.

Ein Fach für Finanzbildung sei aber nicht geplant, sagt Blümel. Auch die Teilnahme am freiwilligen Finanzbildungsmodul des weltweiten PISA–Tests sei nur „langfristig“ ein Ziel, noch nicht im kommenden Jahr. Es sei auch nicht mehr Geld für Finanzbildung vorgesehen.