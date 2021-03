SS-Rune? Kritik an der Form der Bühne von Trumps CPAC-Konferenz

Sieht die Bühne der CPAC-Konferenz, auf der auch Ex-US-Präsident Donald Trump auftrat, aus wie die von der SS verwendete Odal Rune? Das Internationale Auschwitz Komitee kritisiert die Veranstalter.

Aufmerksame Beobachter haben es gleich bemerkt und auf sozialen Medien die Frage gestellt: Hat die Bühne der CPAC-Konferenz (Conservative Political Action Conference), wo auch Ex-US-Präsident Donald Trump auftrat, nicht die Form einer nordischen Rune, die auch von der nationalsozialistischen SS verwendet wurde?

Das Internationale Auschwitz Komitee hat die Bühnengestaltung bei der Konferenz in Orlando am Wochenende jedenfalls scharf kritisiert. Beobachtern zufolge hatte die Form des Bühnenbilds Ähnlichkeit mit einer Odal Rune, auch Othala-Rune genannt, die unter anderem von der SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division „Prinz Eugen“, der Hitlerjugend und dem „Rasse- und Siedlungshauptamt“ als Kennzeichen verwendet wurde.

"Seit mehreren Jahren nutzen Nazi-Gruppen in den USA im Umgang mit der Öffentlichkeit die Odal-Rune, um auf ihre ideologische Verankerung hinzuweisen und ihre Botschaft in die Öffentlichkeit zu tragen", teilte der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, am Montag in Berlin mit. Auch die Hyatt Hotel-Gruppe hatte die Verwendung von Hasssymbolen bei der Konferenz in einem ihrer Häuser als „abscheulich“ verurteilt.

Der CPAC-Veranstalter, Matt Schlapp, hatte die Kritik an der Bühnengestaltung schon zuvor scharf zurückgewiesen: Die Vergleiche seien "empörend und verleumderisch", schrieb Schlapp am Wochenende auf Twitter. Zudem wies Schlapp auf die langjährige Zusammenarbeit der Konferenz mit jüdischen Gemeinden hin.

Die CPAC-Konferenz ist eine jährliche Veranstaltung konservativer Aktivisten in den USA. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte auf der Veranstaltung seinen ersten Auftritt seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus.

Dass dieses Symbol beim ersten Auftritt von Ex-Präsident Trump vor seinen Fans in so prominenter Weise Verwendung finde, könne kaum ein Zufall sein, sagte Heubner. Erst im Jänner seien Auschwitz-Überlebende über ein Foto von der Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger zutiefst empört gewesen, das einen Angreifer in einem T-Shirt mit der Aufschrift "Camp Auschwitz" zeigte. Auch 2017 in Charlottesville war das Symbol auf einer Fahne einer Kundgebung von rechtsextremen „White Supremacists" zu sehen, bei der auch ein Gegendemonstrant von einem Neofaschisten überfahren wurde, als er sein Fahrzeug in die Menge lenkte.

Manche Beobachter sehen auch im Deckenelement in Verbindung mit den roten LED-Lichtern die Rune - hier ein Bild während Donald Trumps Rede in Orlando. REUTERS

(APA/dpa)