Arbeitsmarkt: Covidkrise schlägt Finanzkrise

Die Arbeitslosigkeit schnellte im Februar einmal mehr in die Höhe. Die vorerst anhaltenden Schließungen machen das nicht besser. Die covidbedingte Arbeitsmarktkrise übertrifft die große Wirtschaftskrise von 2009 bei Weitem.

Im Februar schnellte die Arbeitslosigkeit noch einmal drastisch in die Höhe: Zu Monatsende waren 110.000 Menschen mehr arbeitslos als ein Jahr davor. 509.000 Personen waren arbeitslos oder in Schulungen. Im März werden die Arbeitslosenzahlen dann „sehr deutlich sinken“, kommentierte AMS-Vorstand Johannes Kopf am Montag die aktuellen Arbeitsmarktdaten. Geschuldet ist das der Statistik: „Denn der nahezu vollständige Lockdown des Vorjahrs führte zu noch höheren Vergleichszahlen“, sagte Kopf. Welche Branchen trifft es besonders, wie geht es weiter? Ein Überblick.