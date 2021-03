Bühnen und Kinos müssen auf April hoffen

An eine Öffnung zu Ostern glaubte niemand in den großen Theatern. Jetzt heißt das Ziel: April. Die Kinos trifft diese späte Öffnung besonders hart.

Das Orchester ist mit Plexiglas vom Publikum abgeschirmt, die Musiker und die Besucher tragen Masken – aber immerhin, es wird gespielt. Seit vorigen Sommer sind die Bühnen in Spanien, als einzige in Europa, durchgehend geöffnet. Die weltweit erste Wagner-Premiere dieses Jahres, „Siegfried“, wird demnächst also im Teatro Real in Madrid stattfinden. Österreichische Künstler wie Pianist Rudolf Buchbinder oder Geiger Emmanuel Tjeknavorian traten ebenfalls bereits in Madrider Konzertsälen auf. Eine weitere internationale Ausnahme der Theaterschließungen stellt Australien dar – das Land ist dadurch vor allem für große, neue Musical-Produktionen zum Versuchslabor geworden.