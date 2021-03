Peking behindert die Arbeit der Korrespondenten

Die Regierung nutzt die Pandemie als Vorwand, um die Auslandspresse mit Einreiseverboten auszudünnen. Sie versucht damit systematisch, ausländische Journalisten von kritischer Berichterstattung abzuhalten.

Spätnachts klopften die Sicherheitsbeamten an der Shanghaier Wohnung von Michael Smith, Korrespondent der „Australian Financial Review“, um ihn über seine Ausreisesperre zu informieren. Erst nach fünftägigen Verhandlungen, während der Smith in der australischen Botschaft in Peking Zuflucht suchte, durfte er das Land verlassen. „Dass die chinesischen Behörden uns mit einem Ausreiseverbot belegt haben, zeigt, dass die alten Präzedenzfälle nicht mehr gelten“, sagt Smith in seinem Heimatland: „Davor hatten wir angenommen, dass wir im schlimmsten Fall abgeschoben würden.“