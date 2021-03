Das Ländle als Vorkoster: Öffnung ab 15. März

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

In Vorarlberg sollen die Lokale in zwei Wochen aufsperren, im Rest des Landes Ende März. Die Kultur und der Tourismus müssen auf den April hoffen.

Wien. Es kamen Experten, Vertreter der Parlamentsklubs und die Landeshauptleute: Die Bundesregierung hatte fast schon zu einem Tag der offenen Tür im Kanzleramt geladen, an dessen Ende am Montagabend nach längeren Diskussionen die Verkündung der neuen Coronaregeln stand. Aber mit welchen Konzepten will sich Österreich trotz steigender Corona-Zahlen weiter öffnen?