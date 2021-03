Warum ist Vogelbeobachten plötzlich so beliebt?

Spannung, aber auch Erholung und Ausgleich in der Natur: Der Grazer Ornithologe Leander Khil über ein Hobby, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut, und sein neues „Handbuch Vögel beobachten“.

Während andere Kinder Bausteine übereinanderstapelten, Häuser aus Legosteinen bauten oder Puppen bekleideten, nahm er lieber den Garten des Kindergartens naturkundlich unter die Lupe. Er werkelte an Nistkästen, beobachtete fremden Besuch im Vogelhaus, bewunderte die blauen Eier im Amselnest oder erfreute sich am erstmaligen Anblick eines Wiedehopfs. Den Wunsch, Naturforscher zu werden, hegte er früh. Und sei glücklich, dass er ihn auch umsetzen konnte, erzählt Ornithologe Leander Khil, denn die Vogelwelt fasziniert ihn bis heute: "Ich merke immer wieder, dass man mit dem Thema niemals fertig wird. An jedem Tag, an dem man sich in irgendeiner Art den Vögeln widmet, passiert etwas Spannendes, das einen beschäftigt, worüber man nachdenkt oder wo man dazulernt."