Ab 25 Grad nur noch im Rollstuhl

Was für viele Menschen der Inbegriff von Urlaub ist, zeigt mehr und mehr Schattenseiten: Hitze beeinträchtigt viele Menschen in ihrer Gesundheit und im Wohlbefinden.

„Fridays for Future“ klagt beim Gerichtshof für Menschenrechte den Schutz vor Klimaerhitzung ein. Gemeinsam mit einem Multiple-Sklerose-Patienten.

„Wir sind in einer glücklichen Lage. In anderen Regionen kommt das Meer und die Leute haben nur die Chance, überhaupt wegzuziehen.“ Das sagt Mex M., der in einem Haus im Waldviertel wohnt. 2004 hat er seine Diagnose erhalten: Er leide an Multipler Sklerose (MS), einer chronischen Entzündung des Zentralnervensystems. Bei dieser Autoimmunerkrankung wird die Leitfähigkeit der Nerven mehr und mehr beeinträchtigt. MS ist nicht heilbar, es gibt jedoch gut wirksame Medikamente und Therapien.

Von den mehr als 13.000 MS-Patient*innen in Österreich leiden viele am „Uhthof-Syndrom“ – an einer verbreiteten Variante bei MS (und anderen Nervenerkrankungen), die dazu führt, dass die Beschwerden mit steigender Temperatur signifikant zunehmen. Mex M. ist einer von ihnen.

„Mex ist einer von uns"

Deshalb hat der 40-jährige Waldviertler am Dienstag bei einer Pressekonferenz von „fridays for future“ teilgenommen. Mex M.: „Früher hat der Sommer zwei bis drei Monate gedauert. Heute vier Monate.“ Sommer bedeutet für ihn, dass er zu Hause bleibt und nur ganz selten an die frische Luft kann. Die frische Luft ist heiß, zu heiß. Ab 25 Grad sind die Muskeln so geschwächt, dass er auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Ab 30 Grad ist für Mex M. Mobilität nur noch mit einem elektrischen Rollstuhl möglich.

Für „fridays for future“ ist das ein Grund zu handeln. Die Organisation hat am Dienstag die Initiative ergriffen, um den Schutz vor der Klimaerhitzung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzuklagen. Für die Gymnasiastin Paula D. ist es eine Selbstverständlichkeit, sich zu engagieren: „Vor den Sommerferien hab ich gesagt: So geht’s nicht weiter!“ Seither ist sie bei „fridays for future“ aktiv geworden. Dass sie jetzt mitarbeitet, diese Klage einzubringen, liegt für die 16-Jährige auf der Hand: „Mex ist einer von uns.“

Klage in Straßburg

Ein ähnlich gelagertes Verfahren ist in Österreich im vorigen Oktober beim Verfassungsgerichtshof gescheitert, weltweit liegen Hunderte solcher Klagen bei Gerichten; erst am Montag wurde eine vergleichbare in Australien eingebracht. In einigen Ländern ist es bereits zu Urteilen gegen die jeweiligen Regierungen gekommen.

Eine solche möchte auch Michaela Krömer erwirken. Die Juristin, die unter anderem in Harvard studiert hat und sich auf Verfahren um Menschenrechte und Umwelt spezialisiert hat, sagt: „Es gibt Schutzpflichten des Staates, zum Beispiel auch bei Naturkatastrophen.“ Im konkreten Fall handle es sich aber nicht um eine Naturkatastrophe, sondern um die Folge menschlichen Tuns – eben die Klimaerhitzung. „Das ist wissenschaftlicher Konsens und dass etwas getan werden muss, ist zuletzt durch das Pariser Klimaabkommen bestätigt worden.“

Bei der Klimakonferenz in der französischen Hauptstadt haben sich 2015 die Signatarstaaten verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, sodass die Erhitzung des Klimas bis zum Jahr 2100 mit 1,5 Grad Celsius gedeckelt wird. Das Protokoll ist mittlerweile völkerrechtlich verbindlich. Allerdings: Es enthält keine konkreten Sanktionsmechanismen.

Michaela Krömer bemängelt, dass es in Österreich keine geeigneten rechtlichen Mittel gebe, um gegen ein derartiges Versagen der Politik rechtlich vorzugehen. Das sei ein Verstoß gegen die Konvention der Menschenrechte (EMRK), den sie nun in Straßburg einklagen wird. „Klimakrise ist kein Schicksal. Und auch kein rechtsfreier Raum.“ Ein zentraler Punkt der Klage (die Krömer in den nächsten Tagen ausformulieren wird) ist die Argumentation, dass Österreich gegen den EMRK-Artikel 13 verstoße, zumal das Recht auf Beschwerde auf nationaler Ebene bei diesem Thema ungenügend verwirklicht sei.

Mehr und längere Hitzewellen

Das habe sich bei der im Herbst gescheiterten Klimaklage gezeigt – Da wurde in einem Individualantrag von mehr als 8000 Österreichern unter anderem argumentiert, dass die Förderpolitik den Verbrauch fossiler, klimaschädlicher Mobilität (Steuerfreiheit bei Treibstoffen für Flugzeuge gegenüber Besteuerung von Strom für Zugverkehr) forciere – und damit das Klima negativ beeinflusst werde. Für die Verfassungsrichter war die Suppe zu dünn, sie wiesen den Antrag ab.

Hans-Peter Hutter, Oberarzt am Institut für Umwelthygiene der Medizinischen Universität Wien und Vorsitzender von „Ärzt*innen für eine gesunde Umwelt“: „Mex M. steht für einen nicht zu unterschätzenden Teil unserer Mitmenschen.“ Für jene nämlich, deren Wohlbefinden durch ein heißeres Klima beeinträchtigt wird. Das lasse sich deutlich beobachten und Österreich sei besonders betroffen: „Während im globalen Mittel die Temperatur um etwa ein Grad Celsius zugenommen hat, ist in Österreich die Erwärmung doppelt so hoch. Das führt dazu, dass die Zahl der Hitzetage zugenommen hat, die Hitzewellen sind länger geworden und werden auch noch länger.“ Bei Fortgang der Entwicklung werde sich die Zahl der Hitzetage bis 2050 verdoppeln und bis 2100 verzehnfachen.“ Für den Organismus besonders belastend ist, dass es in den Nächte immer weniger abkühle. „Die Möglichkeit sich zu regenerieren, wird dadurch deutlich geschmälert.“