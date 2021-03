Kühner springt um die Millionen mit

25,9 Millionen Euro werden heuer bei der Global Champions Tour ausgelobt und Springreiter Max Kühner ist dabei.

Mit dem Wahl-Tiroler Max Kühner beginnt an diesem Wochenende in Doha die am höchsten dotierte Pferdesport-Serie der Welt. Die Dotierung beträgt 2021 nach Angaben der Organisatoren 25,9 Millionen Euro, alleine sechs Millionen werden zum Abschluss im November beim Play-off-Turnier in Prag ausgeschüttet.

Kühner war schon vergangenen Woche in Katar im Einsatz und hat am Freitag auf Vancouver Dreams mit Rang drei im 1,55/1,60 m CSI5*-Springreiten seine beste Platzierung erreicht. Der 47-Jährige hat zudem Elektric Blue P zur Verfügung, auf dem er im Vorjahr in Doha Platz sechs erreicht hat. Im Teambewerb am Wochenende startet Kühner für die Shanghai Swans.

Nachdem im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie nur eine Station stattfinden konnte, plant die Global Champions Tour in dieser Saison mit 16 Etappen.

(APA)