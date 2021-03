Das "Leben", eine Erfolgsgeschichte

Naturvermittler Daniel Bayer erzählt Kinder und Erwachsenen gerne die größte Erfolgstory in der Geschichte: Sie heißt „das Leben“. Und gerade Designer und andere Innovatoren hören dabei gerne zu.

Die Natur ist der allergrößte Schatz, der die Menschheit natürlich zum Plündern einlädt. Dabei könnte man auch deutlich sanfter Nutzen aus ihm ziehen. Vor allem daraus, was sich auf dem Planeten über die Evolution hinweg angehäuft hat: Eine unglaubliche Designexpertise. Vieles davon aus einem Zusammenspiel zweier entscheidender Kräfte, Zufall und Notwendigkeit. So war es auch bei Daniel Bayer eine Mischung aus den beiden, die ihn dazu brachte, sich so mit der Natur verbunden zu fühlen. Dass sie einem guttut, sagt einem ohnehin schon der Bauch. „In diesen Momenten, die so tief gehen, wenn man etwa nach langer Zeit das Meer wiedersieht“, sagt Bayer.