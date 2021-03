Superyacht von Roman Abramovitsch zu Wasser gelassen

(c) imago images/TheYachtPhoto.com (Carl Groll via www.imago-images.)

Die 500 Millionen Euro teure Superyacht Solaris soll 36 Gästen und 60 Crew-Mitgliedern Platz bieten.

Knapp 500 Millionen Euro soll die neue Superyacht Solaris des russischen Oligarchen Roman Abramovitsch kosten. Acht Decks, 48 Kabinen und einen Helikopter-Landeplatz sowie ein Swimmingpool gibt es dafür unter anderem. 36 Gäste und 60 Crew-Mitglieder sollen darauf Platz finden.

Gefertigt wird sie in der Lloyd Werft in Bremerhaven, nun wurde sie zum ersten Mal vom Trockendock zu Wasser gelassen. Um einen Eindruck von der Dimension der Yacht zu bekommen: Gebaut wird sie in einer Halle, die größer und höher ist als der Buckingham Palace.

Dabei ist die Solaris mit 140 Meter Länge nicht die erste Superyacht des russischen Milliardärs und auch nicht seine größte. Den Rekord hält die Eclipse mit 164 Meter, die bei ihrer Fertigstellung die größte, im Privatbesitz befindliche, Yacht weltweit war. Sie ist außerdem Berichten zufolge mit einem Raketenabwehrsystem und kugelsicherem Glas und Panzerung rund um die Wohnräume des Milliardärs auf der Yacht ausgestattet. Inwiefern sich die neue Yacht Solaris davon unterscheiden wird, ist noch nicht bekannt.

Luftaufname der Superyacht Solaris im Trockendock der Lloyd Werft in Bremerhaven. (c) imago images/TheYachtPhoto.com (Carl Groll via www.imago-images.)

Angetrieben wird die Yacht mit zwei Elektromotoren namens Azipods. Die Propeller der Solaris können sich um 360 Grad drehen, was für eine ganz besondere Manövrierfähigkeit sorgt. Die Yacht wird eine Geschwindigkeit von bis zu 18 Knoten haben, zu den Ausstattungsmerkmalen gehört ein Beach Club, ein Spa und ein Swimmingpool.

Welche Gewässer Abramovitsch damit erkunden wird, ist ebenfalls nicht bekannt. Mit der Eclipse fährt er entlang der französischen Riviera, denn dort hat er eine Villa in Antibes.

>>> Tatler.com

(chrile)