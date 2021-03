ING Österreich zieht sich aus Privatkundengeschäft zurück

Der niederländische Finanzkonzern ING Group richtet sein Bankgeschäft in Österreich neu aus und konzentriert sich künftig auf das Geschäft mit Firmenkunden.

ING will den österreichischen Markt für Privatkunden bis zum Jahresende 2021 verlassen. Das teilte die Bank am Dienstag mit. Ein erster konkreter Schritt ist, per Anfang Juni 2021 Beziehungen zu Kunden zu beenden, die ausschließlich Sparkonten bei der ING Österreich führen. Kunden erhalten dazu ab Anfang April individuelle Informationen. Kunden mit Girokonten, Depots sowie Konsum- oder Immobilienkrediten sind von diesem Schritt zunächst nicht betroffen.

„Wir sind in Österreich in mehr als 18 Jahren moderat, aber stetig gewachsen und haben in einem etablierten Bankenmarkt Fuß fassen können. Allerdings stoßen wir als relativ kleiner Akteur in einem gesättigten Markt an Wachstumsgrenzen. Daher evaluieren wir strategische Optionen, die auch einen möglichen Verkauf des Privatkundengeschäfts in Österreich beinhalten“, erklärte Barbaros Uygun, CEO der ING in Österreich, in einer Aussendung.

Man habe sich in den letzten Jahren über den Ausbau des Produktangebotes als digitale Hausbank aufgestellt. Allerdings sei man historisch über Sparkunden gewachsen, weshalb Spareinlagen heute mit Abstand den größten Anteil am Portfolio hätten. Angesichts der aktuellen Markt- und Zinssituation müsse man sich in einem ersten Schritt von den reinen Sparkunden trennen

Im Firmenkundengeschäft sieht die ING in Österreich weiterhin Wachstumspotenzial und will ihre gute Position bei nachhaltigen Finanzierungen weiter ausbauen.

550.000 Privatkunden

In Österreich hatte die ING im Jahr 2003 mit einem einfachen, attraktiven Tagesgeldangebot begonnen und das Angebot sukzessive über Girokonten, Konsumkredite, Wertpapiere und zuletzt Immobilienkredite ausgebaut. 2020 zählte die ING in Österreich rund 550.000 Privatkunden, davon 50.000 Hausbankkunden, die neben dem Girokonto mit regelmäßigem Geldeingang mindestens ein weiteres Produkt der Bank nutzen.

Die relevanten Behörden wurden über die geplanten Schritte informiert. ING, eine der führenden Digitalbanken in Österreich, beschäftigt rund 340 Mitarbeiter im Privatkundengeschäft und 14 Mitarbeiter im Firmenkundengeschäft am Standort Wien.