Eine Weltmeisterin blüht in St. Pölten wieder auf

Mit 18 feierte Jennifer Klein Schul-WM-Titel und EM-Premiere, wechselte als Shootingstar zu Hoffenheim. Was ihr in Deutschland fehlte, hat sie nun bei St. Pölten wieder gefunden und spielt Champions-League-Achtelfinale.

Malmö/Wien. Wie die Herbstsaison geendet hat, so beginnt auch das Frühjahr für St. Pölten: mit einem Champions-League-Hit. Erstmals in der Klubgeschichte steht der Serienmeister im Achtelfinale, gastiert im Hinspiel heute (18 Uhr, live, ORF Sport+) beim schwedischen Rekordchampion Rosengård. „Sich international mit den Besten messen zu dürfen ist richtig cool“, sagt Jennifer Klein, und dass ihr Team sich dabei nicht verstecken will: „Wir haben uns vorgenommen, mit breiter Brust hineinzugehen, mutig zu sein und auf Sieg zu spielen.“