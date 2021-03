Nachdem die Innenstadt zum Lockdown-Treff Jugendlicher wurde, geht die Polizei scharf gegen diese Gruppen vor. Mit den Mutanten steckt man sich auch im Freien leichter an.

Mit den warmen Sonnenstrahlen hat in Wien das süße Leben an frischer Frühlingsluft wieder begonnen. So wird etwa an der Wienzeile auf diversen Sitzgelegenheiten vor geschlossenen Lokalen nun öfters Wein, mitgebracht wie die Gläser, in der Sonne getrunken.