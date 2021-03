Tierquälerei auf Hoher See: 900 Rinder 70 Tage auf Schiff eingepfercht

Hunderte spanische Rinder waren wochenlang auf Irrfahrt im Mittelmeer, weil kein Hafen das Schiff anlegen ließ – aus Angst vor Krankheiten. Internationale Tierschützer fordern einen Transportstop.

Der äußerliche Eindruck ist wenig vertrauenerweckend. Der ehemals weiße Rumpf der Karim Allah ist mit Rostflecken übersät. Drinnen, in dem mehr als 50 Jahre alten Kahn, dürfte es nicht viel besser aussehen. In diesem „Schrottschiff“, wie Kritiker den Frachter nennen, waren 70 Tage lang 900 lebende Rinder eingepfercht und auf Irrfahrt im Mittelmeer. In einem Schiffsrumpf, der nur 82 Meter lang und 14 Meter breit ist.



„Das ist Quälerei“, empören sich Tierschützer, die im spanischen Mittelmeerhafen Cartagena gegen diesen Viehtransport protestieren.

Über den Zustand der jungen Tiere, die von einem spanischen Viehhändler an die Türkei verkauft werden sollten, wurde wenig bekannt. Aber gut ging es den mehr als zwei Monate auf dem Schiff eingesperrten Rindern offenbar nicht. Denn die spanischen Amtstierärzte entschieden nach einer Bordinspektion, dass alle Tiere eingeschläfert werden müssen.