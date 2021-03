(c) AKOS BURG

Elisabeth Leopold empfängt uns in ihrem Haus in Grinzing zu einer Tasse Kaffee.

Elisabeth Leopold feiert am heutigen Mittwoch ihren 95. Geburtstag. Die Witwe von Schiele-Sammler Rudolf Leopold ist immer noch als Vorstandsmitglied des Leopold-Museums aktiv. „Die Presse“ besuchte die ehemalige Augenärztin in ihrem Haus in Grinzing.

Die Presse: Danke, dass ich Sie trotz dieser Zeit tatsächlich besuchen darf.