Chinesische Masken umetikettiert? Hausdurchsuchung bei Hygiene Austria

Beim Tochterunternehmen von Palmers und Lenzing läuft eine Hausdurchsuchung. Es bestehe der Verdacht, dass chinesische Masken zu österreichischen umetikettiert würden - möglicherweise mithilfe von Schwarzarbeit.

Beim heimischen Coronamasken-Hersteller Hygiene Austria wird zur Stunde eine Razzia durchgeführt, wie ein Unternehmenssprecher der der Austria Presse Agentur Dienstagabend bestätigte. Zuerst hatte das Online-Portal "oe24.at" der Tageszeitung "Österreich" darüber berichtet. Es soll der Verdacht im Raum stehen, dass das Unternehmen China-Masken zu österreichischen Masken umetikettiert habe. Hygiene Austria ist eine Tochtergesellschaft von Palmers und Lenzing.

"Soviel ich weiß läuft die Hausdurchsuchung noch", sagte der Sprecher. Es gebe Durchsuchungen an zwei Adressen - in der Donau-City-Straße in Wien bei Palmers und in Wiener Neudorf, wo auch die Hygiene Austria ihren Produktionsstandort habe. Weitere Details zu dem Vorfall in Form einer Unternehmensmitteilung seien - nach internen Abstimmungen - erst am Mittwoch zu erwarten.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigt Ermittlungen - aber nennt keinen Firmennamen. Es gebe ein Ermittlungsverfahren gegen „eine bekannte Person und noch näher zu bestimmende Verantwortliche eines österreichischen Unternehmens", das "wegen organisierter Schwarzarbeit und Betrug" geführt wird, heißt es auf „derstandard.at“.

Kritik von Neos und FPÖ

Durch die Hausdurchsuchungen sieht sich auch Neos-Fraktionsführer im sogenannten kleinen Untersuchungsausschuss, Douglas Hoyos, bestätigt. Vor allem das Fehlen von ordentlichen Ausschreibungsverfahren und auch dubiose Beschaffungsvorgänge in den letzten Monaten hätten - gepaart mit der Intransparenz der Regierung - den kleinen Untersuchungsausschuss nötig gemacht.

Die Arbeit im kleinen U-Ausschuss laufe gerade voll an: „Wir werden uns in den nächsten Monaten intensiv mit den Maßnahmen und vor allem den Beschaffungen der Regierung auseinandersetzen. Der Coronamasken-Hersteller Hygiene Austria wird dabei nur ein Teil dessen sein. Sollte sich der Verdacht durch die Hausdurchsuchung bestätigen, wird das aber natürlich auch im kleinen Untersuchungsausschuss intensiv zu behandelt sein.

Die FPÖ sieht, sollten die Vorwürfe stimmen, den nächsten „Skandal de Extraklasse" für den die Bundesregierung - und allen voran Kanzler Kurz - die volle Verantwortung trage, wird Parteichef Norbert Hofer in einer Aussendung zitiert. Schließlich habe der Kanzler höchstpersönlich Hygiene Austria zum Firmenstart gratuliert.

Lenzing will Mehrheit ausbauen

Der oö. Faserhersteller Lenzing will bei der Maskenfirma demnächst aber die Kontrolle übernehmen. Das ging aus einer Zusammenschlussanmeldung bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) von Mitte Februar hervor. Demnach beabsichtigt Lenzing, die alleinige Kontrolle über die Hygiene Austria LP GmbH zu erwerben. Die Palmers Textil Aktiengesellschaft bleibe Minderheitsgesellschafterin. Die Behörde hat bis 2. März (Dienstag) Zeit für die Prüfung.

Die Hygiene Austria LP GmbH wurde am 24. April 2020 von Lenzing AG und Palmers als Hygienekompetenzzentrum mit dem Ziel gegründet, am ehemaligen Produktionsstandort von Palmers in Wiener Neudorf bei Wien „eine schnelle und unabhängige Produktion von Hygieneartikeln" zu ermöglichen, wie es in mehreren Presseaussendungen heißt. Das Unternehmen, an dem die Lenzing AG vorerst 50,1% und die Palmers Textil AG 49,9% hält, stellt laut eigenen Angaben sogenannte Mund-Nasen-Schutzmasken (MNS) und OP-Schutzmasken der Klasse EN14683 mit einer monatlichen Kapazität von 15 Millionen Stück sowie 10 Millionen FFP2 Masken pro Monat her.