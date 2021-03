Erdoğan gibt nun den Hüter der Menschenrechte

Der türkische Präsident Erdoğan bei einer Parlamentssitzung in Ankara. Sein Reformpaket soll Investitionen in die türkische Wirtschaft wieder ankurbeln.

Der neue „Aktionsplan Menschenrechte“ des Präsidenten stößt bei Kritikern auf Skepsis. Seit dem Putschversuch von 2016 hat die Regierung Zehntausende mutmaßliche Gegner ins Gefängnis werfen lassen. Echte Reformen würden Erdoğans Macht einschränken.

Die türkische Regierung hat am Dienstag versprochen, den Rechtsstaat im Land zu stärken, die eigene Glaubwürdigkeit aber durch die Ankündigung eines Verbots der größten Kurdenpartei untergraben. Präsident Recep Tayyip Erdoğan stellte die Grundzüge eines „Aktionsplans Menschenrechte“ vor, der fast 400 Einzelmaßnahmen umfassen soll. Die Regierung will die Meinungsfreiheit und Frauenrechte stärken, Gerichtsverfahren beschleunigen und Investitionen erleichtern.

Mit dem Paket will Erdoğan das Image seines Lands nach der rücksichtslosen Verfolgung von Regierungsgegnern in den vergangenen Jahren aufpolieren. Zudem will er die EU dazu bringen, die Visapflicht für Türken bei Reisen nach Europa aufzuheben. Menschenrechtler bezeichneten Erdoğans Ankündigungen jedoch als „Schönfärberei“. Kurz nach der Rede erklärte Erdoğans Regierungspartei AKP, sie strebe das Verbot der Kurdenpartei HDP an, der drittstärksten Kraft im Parlament.