Nigerianische Variation des Coronavirus in der Lombardei isoliert

Eine weitere Variation von Sars-CoV-2 besorgt Italien. Denn die Auswirkungen der Mutation sind noch unklar. Italien hält am Ampelsystem mit regionalen Maßnahmen fest.

In einem Krankenhaus in der lombardischen Stadt Brescia ist eine nigerianische Mutation des Covid-19 identifiziert worden. Sorge bereite diese Mutation unter anderem deshalb, weil bisher nicht klar sei, ob die verfügbaren Impfstoffe gegen diese Variante wirken, sagte Arnaldo Caruso, der Präsident der Italienischen Gesellschaft für Virologie.

Über die nigerianische Mutante, die erstmals im Dezember getestet wurde, ist bisher nur wenig bekannt. Ihre Infektiosität wird noch untersucht. Ziel der Mediziner ist es, solche Veränderungen des Sars-CoV-2 zu entdecken, weil sie mutmaßlich ansteckender oder aggressiver sind.

Neue Maßnahmen

Die italienische Regierung hat am Dienstag unterdessen ein neues Maßnahmenpaket mit Anti-Covid-Verordnungen verabschiedet, das am Samstag in Kraft tritt und bis zum 6. April gilt. Angesichts der steigenden Zahl von Infektionen und der verbreiteten englischen Mutation in Italien hält die Regierung an dem seit Oktober geltenden Ampelsystem mit auf regionaler Ebene gestaffelten Maßnahmen fest.

Die Regierung um Premier Mario Draghi will ein Expertentisch zur Prüfung der Parameter einrichten, nach denen sich das Ampelsystem orientiert. Ab 27. März sollen Kinos, Theater und Konzerthäuser wieder öffnen. Dies sei ein Zeichen des Neustarts, sagte Regionen-Ministerin Maria Stella Gelmini bei einer Pressekonferenz in Rom. Schulen sollen in den roten Regionen geschlossen bleiben, Schüler sind auf Ferndidaktik angewiesen, die ausgebaut werden soll.

Familien, die Babysitter benötigen, sollen finanzielle Unterstützung erhalten, teilte die Regierung am Dienstagabend mit. Eltern sollen mehr Karenztage für die Betreuung ihrer Kinder erhalten. 200 Mio. Euro sollen als Stützungsmaßnahmen für Familien mit schulpflichtigen Kindern locker gemacht werden.

„Phase, die nicht unterschätzt werden darf"

Gesundheitsminister Roberto Speranza appellierte an die Italiener, sich an die Maßnahmen zu halten. "Wir befinden uns noch in einer Phase der Epidemie, die nicht unterschätzt werden darf", sagte der Minister. Das Verhalten der Menschen sei von wesentlicher Bedeutung, um die Epidemie in Schranken zu halten.

Die britische Variante sei in 54 Prozent der positiv getesteten Fällen festgestellt worden. Diese Variante verbreite sich schnell unter der jüngeren Bevölkerung, berichtete der Gesundheitsminister.

Seit Beginn der Epidemie in Italien am 20. Februar 2020 kamen insgesamt 98.288 Menschen infolge einer Corona-Infektion ums Leben. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten stieg unterdessen am Dienstag von 19.112 auf 19.570. Auf den Intensivstationen wurden 2327 Personen behandelt, das sind 38 mehr als am Vortag. 335.983 Abstriche wurden genommen, 5,1 Prozent fielen positiv aus. Seit dem Impfstart am 27. Dezember erhielten 4,43 Millionen Italiener zumindest die erste Impfdosis.

(APA)