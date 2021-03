Klimapolitik als Schutz gegen Wutbürger

(c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Ökonomen mahnen in der Klimapolitik Tempo und Klarheit ein. In einer Woche beschäftigt sich das Parlament mit dem Thema.

In der nächsten Woche wird das Klimavolksbegehren – das von fast 400.000 Personen unterstützt wird – im Umweltausschuss behandelt. In einer Pressekonferenz am Mittwoch hat Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Volksbegehrens, konkrete und verbindliche Vorgaben gefordert.

Das unterstreicht auch Karl Aiginger, Professor für Volkswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und Direktor des Policy Crossover Centers. „Vorteile hat, wer die Maßnahmen rechtzeitig setzt.“ Das gelte sowohl für die Politik als auch für die Wirtschaft insgesamt und für jedes einzelne Unternehmen. Er setzt darauf, dass die wirtschaftlichen Anreize so (um)gestaltet werden, dass klimagerechtes Verhalten die wirtschaftlich beste Variante ist. Ordnungsrufe des Staates – etwa durch Verbote – hält der Wissenschaftler für einen letzten Ausweg, räumt allerdings ein, dass sie notwendig sein können.

Wo? „Beim verkehr ist das vorstellbar.“ Aiginger denkt dabei insbesondere an Diesel-Pkw. „Wer sich heute ein neues Auto kauft, muss wissen, dass in fünf Jahren die Einfahrt in eine Innenstadt möglicherweise beschränkt oder gar nicht mehr zulässig sein könnte. Wenn die Politik den Bürgern das nicht vorzeitig sagt, dann werden diese Bürger zu Wutbürgern.“

Sammeltaxis und E-Fahrräder

Der Ökonom, der zahlreiche Regierungen bei Budgetgestaltung und Steuerpolitik beraten hat, fordert auch, dass Subventionen an Bedingungen geknüpft werden – so etwa bei Airlines, „die ein Konzept vorlegen sollen, wie sie Flüge unter 400 Kilometern vermeiden. Oder bei den ÖBB, die sich nicht darauf konzentrieren sollten, dass es immer mehr Hochgeschwindigkeitsstrecken gibt, sondern, dass es an den Bahnhöfen Sammeltaxis oder E-Fahrräder gibt, damit die Mobilität vom und zum Bahnhof sichergestellt ist.“

Rechtzeitiges Handeln der Politik sei wichtig, um den Wirtschaftstreibenden Sicherheit für die Planung von Investitionen und Business-Strategien zu geben. „Wenn man zu spät kommt, dann hat man ein Problem.“ Aiginger warnt davor, jetzt ausschließlich auf die Corona-Krise zu starren. „Manche sagen: ,Jetzt schau’n wir einmal, dass wir diese Gesundheitskrise bewältigen und da durchkommen. Dann können wir uns ja ums Klima kümmern.‘“ Dieser Zugang wäre „grundfalsch. Es ist wichtig, dass wir die jetzige Situation als Chance begreifen. Wir dürfen nicht weitermachen wie bisher, sondern müssen neue Wege gehen. Klimapolitik ist Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.“

Schließlich nimmt Aiginger auch Konsument*innen in die Pflicht: „Ändern muss sich auch der Zugang von jedem und jeder einzelnen – Beispiel bei der Wahl des Verkehrsmittels oder beim Einkauf.“

Hier grätscht sich Katharina Rogenhofer dazwischen und widerspricht teilweise: „Einzelne können zwar entscheiden, ob sie mit Bahn, Bus oder mit dem Auto fahren. Aber sie haben keinen Einfluss darauf, wie die Linienführung verläuft.“

Wirtschaftstandort absichern

Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des Dachverbandes für Erneuerbare Energien, plädiert – wenig überraschend – für die „rasche Umsetzung der Energiewende.“ Sie streicht die Belastung der Handelsbilanz durch den Import fossiler Energieträger (Öl, Gas, Kohle) heraus. „Das macht mindestens neun Milliarden Euro aus. Und insgesamt sind hohe Kosten dabei gar nicht berücksichtigt – etwa die Folgen für die Gesundheit.“ Deshalb sieht sie eine konsequente Klimapolitik als eine Stärkung und Sicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich. Klimapolitik bestimme die Standortqualität.

Wolfgang Pointner, Experte für Green Finance, warnt vor „disruptiven Änderungen“, wenn die Politik „in den nächsten Jahren wieder nichts unternimmt, um die Klimaneutralität (die Österreich bis 2040 erreichen will) zu erreichen.“ Dann seien abrupte und tiefgreifende Maßnahmen nötig. Wenn dies ein weit verbreitetes Phänomen sei, „besteht auch die Gefahr einer Finanzkrise.“