Der finale Bruch: Warum Orbán Europas Volkspartei verlässt

Die Fidesz kehrt der christdemokratischen Parteienfamilie nach einem Konflikt in der EU-Parlamentsfraktion den Rücken. ÖVP-Abgeordnete versuchten es noch zu verhindern.

Der Bruch hat sich seit bald zwei Jahren abgezeichnet. Am Mittwoch war es so weit: Die ungarische Regierungspartei Fidesz verließ die Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament. Sie kam damit einer von Parlamentsvizepräsident Othmar Karas initiierten Suspendierung der 13 Abgeordneten zuvor. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hatte den Brief schon vorbereitet. Nachdem eine klar Mehrheit der EVP-Abgeordneten einer Änderung der Geschäftsordnung zugestimmt hatten, die Strafmaßnahmen bis hin zum Entzug des internen Stimmrechts ermöglicht, verkündete er den Austritt. Die Änderung der Geschäftsordnung bezeichnete Orbán in einem Brief an Fraktionschef Manfred Weber (CSU) als „antidemokratisch, unrecht und inakzeptabel“.