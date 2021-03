"Vogue China" beruft Influencerin zur Chefredakteurin

1,2 Millionen Follower auf Instagram, in den ersten Reihen der Fashion Weeks und nun Chefredakteurin der „Vogue": Die 27-jährige Margaret Zhang soll die chinesische Ausgabe des Modemagazins zukunftsfit machen.

„Was für eine bedeutsame Neuigkeit, um in dieses neue Jahr zu starten": Mit diesen Worten verkündete Margaret Zhan vergangene Woche auf Instagram, vom „Vogue"-Mutterverlag Condé Nast zur neuen Chefredakteurin der chinesischen Ausgabe ernannt worden zu sein.

Lange war spekuliert worden, wer Gründungsredakteurin Angelica Cheung als Chefredakteurin nachfolgen wird. Diese hatte im November verkündet, „Vogue China“ nach 15 Jahren zu verlassen.

Jüngste „Vogue"-Chefredakteurin weltweit

Nun fällt die Wahl also auf die in Australien geborene Margaret Zhang, was diese mit einem Schlag zur weltweit jüngsten Chefredakteurin der renommierten Modezeitschrift macht. Aber auch zur ersten Bloggerin auf diesem Posten. Im Alter von 16 Jahren startete Zhang ihren Blog „Shine by Three”. Später war sie als Protagonistin in der Reality-Show „Fashion Blogger TV“ zu sehen. Bald war sie in den ersten Reihen der internationalen Fashion Weeks zu sehen und erreichte auf Plattformen wie Instagram eine große Reichweite. Sie war bereits als Kreativdirektorin, Fotografin, Autorin oder auch als Model tätig und wurde immer wieder von Streetfotografen vor die Linse gebeten.

Neben internationalen Erfahrungen - sie lebte zuletzt in New York, von wo sie regelmäßig nach China pendelte - überzeugte sie damit auch mit ihren Erfahrungen im Modebusiness. Anna Wintour, US-"Vogue"-Chefredakteurin und Global Chief Content Officer von Condé Nast, dazu: “Ich freue mich sehr, Margaret als neue Chefredakteurin der 'Vogue China' willkommen heißen zu dürfen. Mit ihren internationalen Erfahrungen und ihrer herausragenden multimediale Expertise, gepaart mit ihren vielseitigen Interessen, bringt sie die idealen Voraussetzungen mit, um die 'Vogue China' in die Zukunft zu führen.”

Und Geschäftsführerin Li Li fügt hinzu: „Wir begrüßen ihre Kreativität und Innovationsfähigkeit, um frische Ansätze für neue Medien zu schaffen.“ Sie freue sich, dass Zhang nicht nur globale Mode nach China bringen, sondern auch die chinesische Kultur in die Welt tragen wird.

>>> „Vogue Business"

(Red.)