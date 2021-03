Ist Nawalny ein Rechtsextremer?

Der Kreml versucht, den Westen und die NGO „Amnesty International" mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

Kürzlich wurde publik, dass Amnesty International dem russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der bekanntlich eine politisch motivierte Haftstrafe absitzt, den Status des „Gewissensgefangenen“ abgesprochen habe.



Genauer: Eine interne Positionierung, wonach man weiterhin für Nawalnys Freilassung kämpfen, den Wortlaut aber modifizieren werde, geriet an die Öffentlichkeit. In Westeuropa haben sich zuletzt kritische Stimmen gehäuft, die Nawalny als extremen Nationalisten brandmarken, in manchen Kommentaren in den sozialen Medien stand gar von einer „Angst“ zu lesen, die Nawalnys „kalte Augen“ hervorrufen würden.