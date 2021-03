Karin Kneissl als Außenministerin 2018 bei ihrem russischen Gegenüber Sergei Lawrow in Moskau.

Russische Nachrichtenagentur TASS meldet neuen Job für die frühere Diplomatin und Ministerin unter der türkis-blauen Regierung.

Die ehemalige österreichische Außenministerin und Diplomatin, Karin Kneissl, soll laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur TASS einen Job beim Ölkonzern Rosneft (Sitz in Moskau) antreten. Laut TASS ist sie für einen Sitz im Aufsichtsrat nominiert. Kneissl wollte am Mittwoch dazu keinen Kommentar abgeben.

Kneissl (56) hatte auf einem „Ticket" der FPÖ von 2017 bis 2019 in der türkis-blauen Koalitionsregierung (Kabinett Sebastian Kurz 1) amtiert. Nach deren Auflösung im Zuge der „Ibiza"-Affäre fand sie nicht mehr in die hohe Politik zurück. Im Vorjahr wurde bekannt, dass Kneissl als Gastautorin für den russischen Staatssender Russia Today arbeiten werde. Kneissl wurden stets gute Beziehungen mit Moskau nachgesagt. Dass Russlands Präsident Wladimir Putin im Sommer 2018 zu Kneissls Hochzeit in der Südsteiermark erschien und mit ihr tanzte, wurde ziemlich kontrovers kommentiert.

Der frühere deutsche SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde 2017 Aufsichtsratsvorsitzender von Rosneft; das Gremium hat derzeit elf Mitglieder. Rosneft hatte (2019) etwa 330.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von umgerechnet etwa 80 Milliarden Euro.

Rosneft-Zentrale in Moskau NVO/CC BY 3.0

(APA/red.)