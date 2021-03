Unter den Schwingen des Adlers ist kein Platz für Viktor Orbán

Der ungarische Regierungschef hat lang die Schmerzgrenze der Europäischen Volkspartei ausgetestet – und nun definitiv überschritten.

Wenn eine wahre Volkspartei majestätisch wie ein Adler über der politischen Landschaft gleitet und mit weiten Schwingen den unterschiedlichsten Partikularinteressen Schatten spendet, wie ÖVP-Europaabgeordnete Angelika Winzig am Dienstag in einem Anflug von Poesie postulierte, dann glich die Europäische Volkspartei am Mittwoch einem Adler mit den Flügeln eines Hendls. Für die christlich-sozialen Chicken Wings gesorgt hat – wer sonst – Viktor Orbán, das Enfant terrible der erfolgsverwöhnten europäischen Konservativen. Der Chef der ungarischen Regierungspartei Fidesz führte seine zwölf Abgeordneten aus der 187-köpfigen EVP-Fraktion im Europaparlament und besiegelte damit den wohl endgültigen Bruch der in Budapest regierenden Nationalpopulisten mit dem Mitte-rechts-Mainstream, der in weiten Teilen der EU den Takt vorgibt.