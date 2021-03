Europas Milliarden können Italien nicht dauerhaft sanieren

Rom erhält 209 Millliarden Euro aus dem Aufbaufonds. Doch Italien braucht grundlegende Reformen.

Das Verhältnis der Italiener zur EU hat in den vergangenen zwölf Monaten eine beachtliche Achterbahnfahrt vollzogen. Von mittelmäßigen Zustimmungswerten ging es zu Beginn der Corona-Pandemie in den Keller. Als die anderen EU-Staaten nicht solidarisch auf den Ausbruch der Krankheit reagierten, sondern gar den Export medizinischen Materials verhinderten, brach der angestaute Frust des vergangenen Jahrzehnts über den EU-diktierten Sparkurs und die fehlende Zusammenarbeit beim Thema Migration heraus. Anfang März 2020 gaben in einer Umfrage 67 Prozent der Italiener an, es sei für ihr Land ein Nachteil, Mitglied der EU zu sein. Der Rest ist Geschichte: In einem historischen und hartumkämpften Beschluss einigten sich die EU-Mitglieder im Juni darauf, den EU-Wiederaufbaufonds „Next Generation EU“ (NGEU) ins Leben zu rufen. Er greift den Mitgliedsstaaten zusätzlich zum normalen EU-Haushalt mit insgesamt 750 Milliarden Euro aus Krediten und Zuschüssen bei der Erholung vom Corona-Schock unter die Arme. Italien, das eine der treibenden Kräfte bei der Aufsetzung des Programms war, wird mit 209 Milliarden Euro die größte Scheibe erhalten.