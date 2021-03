„Toxic Twitter“ und das Netz als straffreier Raum

Soziale Netzwerke wie Facebook sind zu Superspreadern von Hass und Hetze geworden – und die Gewalt bleibt nicht im Internet.

Vier europäische Regierungschefinnen, unter ihnen Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, haben der EU-Kommissionschefin einen Brief geschrieben (keine E-Mail, aber na ja, irgendetwas ist ja immer). Sie wollen bei der digitalen Souveränität der EU, von der diese ja Lichtjahre entfernt ist, mehr Gas geben. Ein weiteres Thema in dem Schreiben betraf eine strengere Regulierung von Facebook und Co. Die ist lang überfällig – und vor allem kommt sie vielleicht schon zu spät.