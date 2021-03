Attila Dogudan: „Wir arbeiten an einem eigenen Zustellsystem“

„Ich habe eigentlich seit dem ersten Tag, an dem ich mit Do & Co angefangen habe, die Angst zu scheitern“, sagt Doğudan.

Da er in der Luftfahrt mit keiner Rückkehr auf das Vorkrisenniveau rechne, will Do&Co-Chef Attila Doğudan sein Essen an Privatkunden nach Hause liefern. Von der Politik wünscht er sich mehr Kontinuität in der Krisenbekämpfung.

Die Presse: Do & Co hat drei verschiedene Standbeine in 21 Ländern. Dennoch hat die Coronapandemie Sie stark erwischt. Der Umsatz ist um 75 Prozent zurückgegangen, es gab den ersten Verlust der Firmengeschichte. Wie groß war der Schock?



Attila Doğudan: Wenn man 80 Prozent seines Umsatzes innerhalb einer Woche verliert, dann bekommt man schon Existenzängste. Das ist ein Szenario, auf das niemand vorbereitet war. Das Jahr hätte mit einem Plus von 30 Prozent Wachstum eigentlich das beste der Unternehmensgeschichte werden sollen. Der Schock war aber nur kurz. Wir haben sofort begonnen zu reagieren, denn uns war auch von Anfang an klar, dass das nicht nur ein paar Wochen dauert. Wir haben uns darauf eingestellt, zwei Jahre in dieser Situation überleben zu können.



Wie ist die aktuelle Lage?