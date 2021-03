Vom Gewichtheber zum Kombinierer

Johannes Lamparter, 19, gilt in dieser Sparte als Juwel und große Zukunftshoffnung. Der Tiroler reüssiert aber schon in der Gegenwart. Ergattert er am Donnerstag seine zweite WM-Medaille?

Oberstdorf/Wien. Wäre es rein nach seiner Familie und der Sportgenetik gegangen, hätte Johannes Lamparter niemals Kombinierer werden dürfen. Statt Langlaufskiern und Stöcken wären dann Hanteln, Scheiben und Kreide sein Wegbegleiter geworden, denn die Familie schwört eisern auf das Gewichtheben. Als Kind, sagt Lamparter, habe er es auch geliebt. U17-Staatsmeister wird man auch nicht, wenn man dieses Metier nicht beherrscht. 2018 konnte der Tiroler für den KSV Rum Folgendes stemmen: „74 Kilogramm im Stoßen, 60 Kilogramm im Reißen“.