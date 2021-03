Covid kostet mehr Jobs als Finanzkrise

Im Februar waren um 3,5 Prozent weniger Menschen unselbstständig beschäftigt als vor einem Jahr. Die saisonale Erholung fiel wegen Corona aus.

Wien. Die Coronakrise hinterlässt auf dem österreichischen Arbeitsmarkt größere Einschnitte als die Finanzkrise 2009. Die unselbstständige Beschäftigung war in Österreich zuletzt im Jahr 2009 rückläufig, damals gingen, bedingt durch die Krise, 1,5 Prozent der Jobs verloren. Im Coronajahr 2020 sank die Beschäftigung um satte zwei Prozent.

Im heurigen Februar waren 3,65 Millionen Menschen unselbstständig beschäftigt, um 3,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. „Normalerweise steigt die Erwerbstätigkeit ab dem Frühjahr saisonal bedingt wieder an“, sagt Dénes Kucsera, Ökonom bei der Agenda Austria. 2020 fiel diese Erholung wegen der Coronakrise aus. Einen so großen Einbruch wie in den ersten Monaten der Pandemie gab es „seit dem Zweiten Weltkrieg nicht“, sagt Kucsera. Fast jeder dritte Beschäftigte war im April in Kurzarbeit, im Dezember nur noch jeder 20.

Erstmals seit Weihnachten unter 500.000 Arbeitslose

Diese Woche ist die Zahl der Arbeitslosen in Österreich zum ersten Mal seit Weihnachten unter die psychologisch wichtige Marke von 500.000 gesunken. Zu Wochenbeginn waren rund 490.000 Menschen arbeitslos gemeldet oder in einer Schulung des AMS. Auch die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ging um 7000 zurück – auf rund 478.000.

Die Corona-Kurzarbeit wurde erst kürzlich noch einmal um drei Monate bis Ende Juni verlängert. Arbeitsminister Martin Kocher sprach sich dafür aus, sie ab dem Sommer langsam auslaufen zu lassen. Die Sozialpartner werden ein Nachfolgemodell erarbeiten. Auch Kucsera empfiehlt, schrittweise aus der Kurzarbeit auszusteigen. Mit den frei werdenden Mitteln sollen neue Jobs gefördert werden, etwa indem bei Neueinstellungen die Sozialversicherungsbeiträge reduziert werden.

Die größten Jobverluste gab es zuletzt einmal mehr in Tourismus und Gastronomie. Als Folge gab es auch die stärksten Zuwächse bei der Arbeitslosigkeit in Tirol, das stark von ausländischen Urlaubern abhängt. (hie)



[R96HZ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2021)