Die Hochrisikoreise des Heiligen Vaters

Als erster Papst besucht Franziskus das Zweistromland. Der Irak ist gezeichnet von jahrzehntelangem Krieg und dem Kampf gegen den IS. Rund 80 Prozent der einstmals 1,5 Millionen Christen des Landes sind seit 2003 emigriert.

Der Platz der Kirchen im nordirakischen Mossul ist gezeichnet von der Gewalt der vergangenen Jahre. Die vier Kirchen rund um den Platz wurden in den Kämpfen zwischen der irakischen Armee und den Jihadisten des sogenannten Islamischen Staates (IS) schwer beschädigt. In wenigen Tagen will Papst Franziskus auf dem Platz beten, um den wenigen verbliebenen Christen in der Stadt am Tigris Mut zuzusprechen: Einst lebten rund 50.000 Christen in Mossul – der Stadt, in der IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi vor sieben Jahren das „Kalifat“ der Extremisten ausrief. Jahrelang wurde in Mossul gekämpft, bis der IS vertrieben war. Tausende starben, Teile der Stadt wurden fast völlig zerstört. Heute leben nur noch wenige Christen in Mossul. Die Stadt ist eine der Stationen des historischen Besuches von Franziskus im Irak vom 5. bis zum 8. März.