Wolfsberger Eklat folgt das Aus im Cup

Der Streit zwischen WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer und Michael Liendl ist eskaliert. Ohne ihren Kapitän unterlagen die Kärntner im Halbfinale dem Lask nach Verlängerung 0:1.

Wolfsberg/Wien. Den großen Knalleffekt gab es schon vor dem ersten Cup-Halbfinale zwischen Wolfsberger AC und Lask am Mittwochabend. WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer hatte mit Kapitän Michael Liendl, Michael Novak und Christopher Wernitznig gleich drei Leistungsträger aus dem Kader gestrichen. „Ich habe bei einigen Spielern über einen längeren Zeitraum gemerkt, dass sie nicht ganz bei der Sache, vielleicht nicht hundertprozentig fokussiert sind. Dann ist es ganz logisch, dass es wenig Sinn macht, diese Spieler auf die Bank zu setzen“, rechtfertigte der 41-Jährige seine Entscheidung vor dem Anpfiff.

Dieser Eklat beflügelte das WAC-Team selbstredend nicht, im Kampf um den erstmaligen Einzug ins Finale des ÖFB-Cup igelten sich die Kärntner vornehmlich hinten ein. Auch den Lask schien die Chance auf die erste Endspielteilnahme seit 22 Jahren mehr zu hemmen, als zu beflügeln. Die Linzer waren zwar die aktivere Mannschaft, doch die vielen Fehlpässe ließen keinen Spielfluss aufkommen. Zweimal kam Lask-Kapitän Gernot Trauner nach Eckbällen zu guten Möglichkeiten (11., 39.) ansonsten plätscherte die Partie auf erschreckend schwachem Niveau dahin.

Diese Darbietung verdiente sich eigentlich alles, nur keine Verlängerung. Genau das war jedoch der Fall, denn das 0:0 nach 90 Minutendie logische Konsequenz der Leistungen beider Mannschaften. Und es überraschte am Ende auch nicht, dass die Entscheidung schließlich aus einer Standardsituation fiel: WAC-Verteidiger Jonathan Scherzer lief Reinhold Ranftl im Strafraum ungeschickt von hinten in die Füße. Philipp Wiesinger trat zum verhängten Elfmeter an und jagte ihn in die Maschen (96.).

Erstes Finale für Lask seit 1999

Damit spielt der Lask am 1. Mai im Klagenfurter Wörthersee-Stadion um den zweiten Cup-Titel seiner Klubgeschichte. 1965 gelang den Athletikern ihr bislang einzige Triumph, damals setzten sie sich gegen Wr. Neustadt (1:0, 0:0) durch. Die übrigen vier Finalteilnahmen (1963, 1967, 1970, 1999) brachten jeweils Niederlagen.

Der WAC hat sich eine Woche nach dem Europa-League-Aus gegen Tottenham auch aus dem Cup verabschiedet. Ob es mit dem Trio besser gelaufen wäre, kann man nur mutmaßen. Das Verhältnis zwischen Liendl und Feldhofer galt jedenfalls schon länger als angespannt, der WAC-Kapitän war den verminderten Einsatzzeiten ob der Rotation nicht glücklich. So stand der 35-Jährige in den vergangenen fünf Ligaspielen nur einmal in der Startelf und erlebte am Wochenende mit, wie seine Mannschaft durch eine 0:1-Niederlage gegen Altach an Boden verlor.

Als Tabellenfünfter liegt der WAC zwar in der Bundesliga noch auf Meistergruppen-Kurs, der Vorsprung auf Hartberg (Siebenter) und Austria (Austria) ist jedoch drei Runden vor der Punkteteilung auf nur noch zwei bzw. drei Punkte geschrumpft.

WAC-Präsident will vermitteln

Die jüngste Eskalation dürfte dem Mannschaftsklima für die entscheidenden Partien eher nicht zuträglich sein. Im Abschlusstraining für das Cup-Spiel soll es am Dienstag erneut zu Diskussionen gekommen sein, einzelne Spieler dieses dann auch vorzeitig verlassen haben. „Es ist Unruhe drin, das kann man nicht abstreiten“, gestand WAC-Präsident Dietmar Riegler im ORF-Interview in der Halbzeitpause. Er selbst habe in den vergangenen Tagen viel mit Trainer und Spieler gesprochen, mit Letzteren pflege er generell ein enges Verhältnis, habe immer offene Ohren für deren Probleme. Er wisse deshalb auch über die Probleme zwischen Liendl und Feldhofer. „Beide haben viel gearbeitet und erreicht.“

Mit diesen Querelen vor dem Cup-Highlight war jedoch niemandem geholfen, deshalb ist Riegler auch bemüht, den Konflikt ehestmöglich beizulegen. „Es ist eine ungute Sache für uns und das gilt es in den nächsten Tagen, zu kitten. Ich werde mich dahinterklemmen, das auszuloten“, betonte Riegler, dass er um eine Lösung bemüht ist. „Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Das kann man nicht so stehen lassen, da muss gehandelt werden“, betonte der WAC-Präsident.

Bei Feldhofer ebenso wie bei Routinier Liendl läuft der Vertrag mit Saisonende aus, eine gemeinsame Zukunft beim WAC scheint angesichts der jüngsten Vorkommnisse eigentlich nicht mehr vorstellbar. WAC-Präsident Riegler aber wollte die Hoffnung auf eine Lösung noch nicht aufgeben. „Wir werden ausloten ob etwas zu kitten ist, und dann eine Entscheidung treffen.“

