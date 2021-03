Martha Jungwirth von Ropac vertreten

(c) Katharina F.-Roßboth

Die Malerin Martha Jungwirth wird ab jetzt von Galerist Thaddaeus Ropac vertreten - was ihr endlich mehr internationale Aufmerksamkeit sichern wird.

Späte Karriere wäre eine Beleidigung, Martha Jungwirth, 1940 in Wien geboren, hat eine rasante frühe Karriere hingelegt, 1968 zwar erst in der falschen Schublade der „Wirklichkeiten“-Gruppe, 1977 dann allein zur „documenta“ eingeladen. Im Vergleich dazu wurde es daraufhin still und stiller um sie. Nicht für sie, sie arbeitete unbeirrt weiter. Nur die große internationale Karriere blieb aus.

Erst 2010 wurde sie wie aus dem Hut gezaubert, aus dem Depot der Essl Sammlung vom deutschen Maler Albert Oehlen, der als Gastkurator eingeladen war. Einen ganzen Raum widmete er nur dieser herrlichen Malerin, die er nicht gekannt hatte - und los ging es wieder. Es folgten Retrospektiven in der Kunsthalle Krems, dann in der Albertina, den Eisernen Vorhang in der Staatsoper gestaltete Jungwirth auch.

Jetzt ist der nächste Schritt erfolgt, ihrer abstrakten, feinnervigen Malerei in diesen typischen Rottönen die Aufmerksamkeit zu sichern, die sie international verdient: Ab nun wird sie von Galerist Thaddaeus Ropac vertreten, mit dessen Marktmacht keine andere österreichische Galerie auch nur annähernd mithalten kann. Nach VALIE EXPORT holt er sich mit Jungwirth die nächste bedeutende Gegenwartkünstlerin Österreichs ins Programm.

Ropac darüber, was ihn an Jungwirth „fasziniere": „Durch Abstraktion schafft sie stets ein großes Maß an Intimität – oft auf völlig unerwartete Weise. Ihre Präzision ist von poetischer Achtsamkeit geprägt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, ihre Arbeiten einem internationalen Publikum vorzustellen."

Die erste Einzelausstellung mit Jungwirth ist im Herbst dieses Jahres in der Pariser Galerie geplant.